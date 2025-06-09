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تنويه بخصوص أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في عيد الأضحى

أضاحي
الأضاحي
 
الإثنين، 09-06-2025 08:10 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن أسعار الأضاحي "المحلية" كانت مماثلة لأسعار العام الماضي، مع ارتفاع بسيط في أسعار المواشي.

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وأضاف المجالي في تصريح الاثنين، أن الأسعار كانت متوازنة خلال عيد الأضحى لهذا العام، مع إقبال جيد على الأضاحي خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.


وأشار إلى أن أسعار الخروف المستورد شهدت ارتفاعًا، رادًّا ذلك إلى الارتفاع العالمي في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.


وبيّن المجالي أن هناك ارتفاعًا عالميًا في أسعار اللحوم، خاصة في أغلب المناشئ التي يستورد منها الأردن، بالإضافة إلى بعض الأمراض التي أدت إلى شحّ في مستوردات المواشي.


ولفت إلى أن وزارة الزراعة منحت رخصًا أكثر هذا العام لاستيراد المواشي مقارنة بالعام الماضي.

 
gnews

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