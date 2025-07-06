تنويه بخصوص امتحان التوجيهي

أما في امتحان الجغرافيا، أبدى طلبة الفرع الأدبي ارتياحهم ورضاهم عن مستوى ونمطية الأسئلة. واعتبروا أنّ الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة كان كافيًا.
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