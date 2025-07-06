تنويه بخصوص امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري- شهد امتحان الثانوية العامة اليوم توافقا في آراء الطلبة حيث أبدى طلبة الفرعين العلمي والأدبي ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الامتحانات التي تقدموا إليها.

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