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تنويه بخصوص امتحان التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 06-07-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-   شهد امتحان الثانوية العامة اليوم توافقا في آراء الطلبة حيث أبدى طلبة الفرعين العلمي والأدبي ارتياحهم ورضاهم عن مستوى الامتحانات التي تقدموا إليها.  

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واكد طلبة من الفرع العلمي، أن أسئلة امتحان الكيمياء كانت مناسبة ومراعية للفروقات الفردية بين الطلبة، لافتين إلى ان الامتحان يمكن وصفه بالمتوسط لكنه يمتاز بالدقة.

أما في امتحان الجغرافيا، أبدى طلبة الفرع الأدبي ارتياحهم ورضاهم عن مستوى ونمطية الأسئلة. واعتبروا أنّ الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة كان كافيًا.

 
 
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