تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

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الوكيل الإخباري- ارتفع اجمالي عدد الاشقاء السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من المقيمين في الأردن إلى 78 ألف شخص، منذ بداية شهر كانون اول 2024 وحتى يوم أمس 9 حزيران 2025. اضافة اعلان





وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.



فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.