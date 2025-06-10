الثلاثاء 2025-06-10 08:18 م
 

تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

علم سوريا
سوريا
 
الثلاثاء، 10-06-2025 04:53 م
الوكيل الإخباري-    ارتفع اجمالي عدد الاشقاء السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من المقيمين في الأردن إلى 78 ألف شخص، منذ بداية شهر كانون اول 2024 وحتى يوم أمس 9 حزيران 2025.اضافة اعلان


وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.

فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.
 
gnews

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