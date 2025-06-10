تنويه بخصوص عودة السوريين في الأردن الى بلادهم

وبلغ عدد المغادرين من سكان مخيمات اللاجئين في الاردن 17 ألف سوري، عادوا إلى بلادهم.
فيما بلغ عدد المغادرين من المقيمين في الأردن خارج مخيمات اللجوء الى 61 ألف شخص.
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