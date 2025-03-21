تنويه بخصوص عودة السوريين من الأردن إلى وطنهم

وبحسب البيانات ، توزّع العائدون حسب الفئات العمرية والجنس، حيث بلغ عدد الذكور 26,635، فيما بلغ عدد الإناث 22,209.
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