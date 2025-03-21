الجمعة 2025-03-21 05:24 م
 

تنويه بخصوص عودة السوريين من الأردن إلى وطنهم

سوريا
سوريا
 
الجمعة، 21-03-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى وطنهم طوعًا إلى 48,844 لاجئًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و15 آذار 2025 (منذ سقوط الرئيس بشار الأسد)، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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وبحسب البيانات ، توزّع العائدون حسب الفئات العمرية والجنس، حيث بلغ عدد الذكور 26,635، فيما بلغ عدد الإناث 22,209.

 
 
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