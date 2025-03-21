تنويه بخصوص عودة السوريين من الأردن إلى وطنهم

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى وطنهم طوعًا إلى 48,844 لاجئًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و15 آذار 2025 (منذ سقوط الرئيس بشار الأسد)، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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