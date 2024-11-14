تنويه بشأن المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، الخميس، إن أكثر من 80 ألف طالب سجلوا للمنح والقروض الجامعية.

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وأضاف الخطيب أن مخصصات المنح والقروض الجامعية رفعت إلى 50 مليون دينار، إذ كانت ما بين 35-40 مليون دينار.



وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خلال شهر من إغلاق باب التقديم للمنح والقروض النقاط المحتسبة بناء على المعايير الاقتصادية والأكاديمية التي وضعتها، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع عليها، والاعتراض في حال وجود خطأ بشرط وجود وثيقة رسمية تثبت الخطأ.