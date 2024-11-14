تنويه بشأن المنح والقروض الجامعية

وأضاف الخطيب أن مخصصات المنح والقروض الجامعية رفعت إلى 50 مليون دينار، إذ كانت ما بين 35-40 مليون دينار.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خلال شهر من إغلاق باب التقديم للمنح والقروض النقاط المحتسبة بناء على المعايير الاقتصادية والأكاديمية التي وضعتها، وسيتمكن الطلاب من الاطلاع عليها، والاعتراض في حال وجود خطأ بشرط وجود وثيقة رسمية تثبت الخطأ.
وتابع أنه سيتم ترشيح الطلبة المستفيدين من المنح والقروض وإعلان أسمائهم عقب إغلاق باب الاعتراض، والتأكد من أن نقاط الطلبة قد احتسبت.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب
-
السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان
-
السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا
-
وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء دير علا وقضاء العارضة
-
مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا
-
"مكافحة الأوبئة" يختتم ورشة حول تحليل البيانات وعرضها
-
بحث سير العمل بمشروع مركز الخدمة المجتمعية في الكرك
-
محافظ الطفيلة يطلع على مشروعات تطوير القطاع الزراعي