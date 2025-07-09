تنويه بشأن امتحانات التوجيهي وإعلان النتائج بهذا الموعد

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جلسة الامتحان تبدأ الساعة العاشرة صباحا، فيما أشارت إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 19 حزيران الماضي، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.
ورجحت الوزارة إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكده أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.
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