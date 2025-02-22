تنويه بشأن دوام المدارس الخاصة

وأضاف الصوراني أن تأخير دوام المدارس الخاصة أيضا، يأتي حفاظا على سلامة الطلبة، في ظل الأجواء الحالية.
وجاء في قرار الوزارة أنه تبدأ الحصة الأولى في المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.
وفيما يخص المدارس الحكومية ذات الفترتين، تبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة 40 دقيقة، فيما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة 40 دقيقة.
كذلك فإن المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتكون مدة الحصة وعدد الحصص كالمعتاد.
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