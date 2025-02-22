تنويه بشأن دوام المدارس الخاصة

الوكيل الإخباري- قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن تأخير دوام المدارس الحكومية للساعة العاشرة صباحا أيام الأحد والاثنين، والثلاثاء، يشمل المدارس الخاصة.

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وأضاف الصوراني أن تأخير دوام المدارس الخاصة أيضا، يأتي حفاظا على سلامة الطلبة، في ظل الأجواء الحالية.

قررت وزارة التربية والتعليم تأخير دوام المدارس الحكومية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للساعة العاشرة صباحا نظرا للحالة الجوية المتوقعة.



وجاء في قرار الوزارة أنه تبدأ الحصة الأولى في المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.



وفيما يخص المدارس الحكومية ذات الفترتين، تبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة 40 دقيقة، فيما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة 40 دقيقة.