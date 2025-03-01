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تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
السبت، 01-03-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الدوام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن دوام المديريات سيبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

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وبخصوص دوام المدارس، قالت الوزارة إن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وستكون مدة الحصة الصفية في المدارس ذات الفترة الواحدة (40) دقيقة، فيما ستكون مدة الحصة في مدارس الفترتين (35) دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترة المسائية الساعة (12:50).

ولفتت الوزارة إلى إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص لجميع المدارس، وتقليص مدة الاستراحة إلى (10) دقائق.

 
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