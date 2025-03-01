تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الدوام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن دوام المديريات سيبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

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