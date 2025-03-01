تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد

وبخصوص دوام المدارس، قالت الوزارة إن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وستكون مدة الحصة الصفية في المدارس ذات الفترة الواحدة (40) دقيقة، فيما ستكون مدة الحصة في مدارس الفترتين (35) دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في مدارس الفترة المسائية الساعة (12:50).
ولفتت الوزارة إلى إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص لجميع المدارس، وتقليص مدة الاستراحة إلى (10) دقائق.
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