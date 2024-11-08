تنويه بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة على المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري- تراجعت نسبة التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 73% منذ بدء تطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.

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وقال البستنجي، إنّ تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.



وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في أزمة حادة، حيث يخشى العديد من التجار من الإفلاس وإغلاق أعمالهم.