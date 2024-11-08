 
الجمعة 2024-11-08 01:46 م
 

تنويه بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة على المركبات الكهربائية

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
الجمعة، 08-11-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت نسبة التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 73% منذ بدء تطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.

اضافة اعلان


وقال البستنجي، إنّ تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.


وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في أزمة حادة، حيث يخشى العديد من التجار من الإفلاس وإغلاق أعمالهم.


وأشار البستنجي إلى تراجع حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 13% وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نموًا بنسبة 22%.

 
gnews

أحدث الأخبار

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية تنويه بعد قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة على المركبات الكهربائية

شرطة أمستردام

عربي ودولي شرطة أمستردام: نحقق بتقارير احتجاز محتمل لرهائن عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب

نتنياهو

عربي ودولي رئيس وزراء هولندا: أكدت لنتنياهو أن الجناة سيحاكمون

جيش الاحتلال

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يحظر سفر جنوده إلى هولندا

اشتباك بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين وهولنديين بالقرب من محطة أمستردام المركزية

عربي ودولي نتنياهو يرسل طائرتين إلى أمستردام لإنقاذ إسرائيليين

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

فلسطين غالانت لعائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يبقي الجيش في غزة بلا داع

علم لبنان

عربي ودولي ثلاثة شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة: جميع سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك



 


الأكثر مشاهدة