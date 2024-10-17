تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم

وقالت الوزارة عبر منصة (إكس)، إنّ باقي الأيام متوافرة لجميع الأردنيين.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، قد دعت الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، إلى مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي لتأجيل دفتر خدمة العلم.
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