 
الخميس 2024-10-17 08:37 م
 
 

تنويه حكومي بشأن تأجيل دفتر خدمة العلم

دفتر العلم
دفتر خدمة العلم
الخميس، 17-10-2024 07:52 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن مركز الخدمات الحكومي فرع المطار سيقوم، الجمعة، بتأجيل دفتر خدمة العلم لمن هو أو احد والديه مواليد الأردن.اضافة اعلان


وقالت الوزارة عبر منصة (إكس)، إنّ باقي الأيام متوافرة لجميع الأردنيين.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، قد دعت الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، إلى مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي لتأجيل دفتر خدمة العلم.
 
gnews

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