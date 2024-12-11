تنويه حكومي هام بشأن دفتر خدمة العلم

وقال مراكز الخدمات الحكومية في منشور عبر منصة “فيسبوك”، رجت المراكز الراغبين بتأجيل دفتر خدمة العلم أخذ موعد مسبق من خدمة “مواعيدي” عبر تطبيق “سند”.
واعتذرت عن استقبال أي مواطن بدون موعد مسبق، لضمان الحفاظ على مستوى تقديم الخدمة.
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