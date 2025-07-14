تنويه حول تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

الوكيل الإخباري- تستمر وزارة التربية والتعليم بتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، من الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين على المنصة الإلكترونية حتى مساء يوم الخميس 2025/8/7.

اضافة اعلان

وكان بدأ التسجيل عبر المنصة بتاريخ 2025/7/2.