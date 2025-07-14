الإثنين 2025-07-14 09:43 م
 

تنويه حول تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري- تستمر وزارة التربية والتعليم بتسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، من الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين على المنصة الإلكترونية حتى مساء يوم الخميس 2025/8/7.

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وكان بدأ التسجيل عبر المنصة بتاريخ 2025/7/2.

 

ويمكن التسجيل عبر الرابط (https://eservices.moe.gov.jo).

 
 
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