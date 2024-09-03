تنويه حول حركة السير على تقاطع جسر المسلخ

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الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأعمال الرئيسية ضمن تقاطع جسر المسلخ لحركات الجسر الرئيسي والطرق الأرضية المحيطة. اضافة اعلان





ووجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، خلال تفقده صباح اليوم الثلاثاء موقع المشروع، بفتح المسارات المنتهية ضمن المشروع، لأهمية الطريق والحاجة المرورية لافتا إلى أن الأعمال المنفذة ستكون علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة عمان.



ووجه أبو السمن العاملين على المشروع بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء كافة المسارات خلال شهرين، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والانشائية.