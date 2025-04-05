تنويه حول دوام المدارس

تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.
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