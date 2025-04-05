تنويه حول دوام المدارس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن دوام المدارس اصبح منذ الخميس الماضي على النحو التالي .

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تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.