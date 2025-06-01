تنويه حول صرف مستحقات الطلبة المشمولين بالمنح والقروض

وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن الوزارة طلبت من الجامعات رفع المطالبات المالية وقوائم بأسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض، وذلك لتدقيقها.
وأشار إلى أنه في حال توفرت المخصصات المالية من قبل وزارة المالية، فسيتم صرف المبالغ المستحقة لكل طالب.
كما بيّن أن الطلبة الخريجين الذين شملهم قرار المنح والقروض سيتم صرف مستحقاتهم مع باقي الطلبة ووفقًا للآلية المتبعة.
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