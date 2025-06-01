تنويه حول صرف مستحقات الطلبة المشمولين بالمنح والقروض

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أنه لا يوجد موعد محدد لصرف مستحقات الطلبة الذين تم شمولهم مؤخرًا في المنح والقروض.



وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن الوزارة طلبت من الجامعات رفع المطالبات المالية وقوائم بأسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض، وذلك لتدقيقها.

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