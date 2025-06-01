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تنويه حول صرف مستحقات الطلبة المشمولين بالمنح والقروض

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الأحد، 01-06-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أنه لا يوجد موعد محدد لصرف مستحقات الطلبة الذين تم شمولهم مؤخرًا في المنح والقروض.

وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية أن الوزارة طلبت من الجامعات رفع المطالبات المالية وقوائم بأسماء الطلبة المشمولين بالمنح والقروض، وذلك لتدقيقها.

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وأشار إلى أنه في حال توفرت المخصصات المالية من قبل وزارة المالية، فسيتم صرف المبالغ المستحقة لكل طالب.

كما بيّن أن الطلبة الخريجين الذين شملهم قرار المنح والقروض سيتم صرف مستحقاتهم مع باقي الطلبة ووفقًا للآلية المتبعة.

 
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