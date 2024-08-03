تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
قدمت "ليلة في حب ام كلثوم".. الموسيقى العربية تتجلّى في مهرجان جرش
-
"زعل وخضرة" تتألق في مهرجان جرش في مسرحية "ترند"
-
الخرابشة ينفذ زيارة تفقدية لبئر حمزة النفطي في الأزرق
-
صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة نبارك للحسين
-
وزير التربية والتعليم يعلن عن موعد نتائج التوجيهي
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
اختتام "سيمبوزيومي" الرسم والنحت الدوليين ضمن جرش 38