تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
-
توزيع الكهرباء: خطأ مقاول يتسبب في انقطاع التيار عن محطة الزارة ماعين
-
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظور
-
القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة
-
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
-
التربية تنشر أسئلة امتحان الحاسوب
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية