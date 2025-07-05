تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.



وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.