تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، باتجاه طريق اربد/ الحصن، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.
وستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
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