الإثنين 2025-05-26 12:00 ص
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
 
الأحد، 25-05-2025 10:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن أنها ستنفذ غداً الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية "أديسون" النموذجية.

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية "اديسون" التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.


وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

عربة ترخيص متنقلة

أخبار محلية الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء

من الاجتماع الوزاري "مدريد+" في إسبانيا

أخبار محلية اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات

جانب من الاحتفال

أخبار الشركات بحضور عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني

طائرتان مسيرتان

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية

غزة

فلسطين حكومة غزة: الاحتلال يسيطر على 77% من القطاع

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

جانب من الاحتفالات

أخبار محلية الزرقاء تتوشح بألوان المجد والكرامة بعيد الاستقلال الــ79

جانب من الفعاليات

أخبار محلية تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة