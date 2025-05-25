تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اليوم الأحد، عن أنها ستنفذ غداً الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية "أديسون" النموذجية.

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية "اديسون" التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافّة باستثناء الفحصين العملي والنظري.