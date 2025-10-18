السبت 2025-10-18 07:55 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين
 
السبت، 18-10-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

أخبار محلية الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

برعاية ولي العهد

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

خلال لقائه وفدًا من فريق "إحنا بخير التطوعي"

أخبار محلية العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار



 
 





الأكثر مشاهدة