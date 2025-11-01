السبت 2025-11-01 10:45 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السبت، 01-11-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

ووفق البرنامج فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
 
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

