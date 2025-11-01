تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق البرنامج فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات