تنويه صادر عن مديرية الأمن العام حول جريمة معان

الوكيل الإخباري- نوّه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ المصاب في حادثة معان نتيجة إطلاق النار ما زال بحالة سيئة ولم يفارق الحياة، كما ورد بالبيان لذا اقتضى التنويه.

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