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تنويه صادر عن مديرية الأمن العام حول جريمة معان

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري- نوّه الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ المصاب في حادثة معان نتيجة إطلاق النار ما زال بحالة سيئة ولم يفارق الحياة، كما ورد بالبيان لذا اقتضى التنويه.

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وكان أكد الناطق الإعلامي في البيان الأول حول الحادثة أن المصاب بالحادثة قد فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

 
 


gnews

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