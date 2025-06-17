تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوة جاءت لغايات توثيق الحالة ودراستها من الجهات المعنية، مؤكدة ضرورة تعبئة النموذج خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، مرفقاً بالوثائق المطلوبة حسب النموذج المعتمد.
وأشارت إلى أن الحالات التي تستوجب تقديم النموذج، تشمل إغلاق المجال الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية، أو إغلاق الحدود.
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