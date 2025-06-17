تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة

الوكيل الإخباري- دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين للاختبارات في مركز تقييم الكفايات المتواجدين خارج المملكة إلى إبلاغها في حال تعذر حضورهم للاختبار بسبب الظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة، من خلال تعبئة النموذج المخصص على الرابط التالي:

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(https://eservices.spac.gov.jo/exam-absence/).



وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوة جاءت لغايات توثيق الحالة ودراستها من الجهات المعنية، مؤكدة ضرورة تعبئة النموذج خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، مرفقاً بالوثائق المطلوبة حسب النموذج المعتمد.