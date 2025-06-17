الثلاثاء 2025-06-17 11:51 م
 

تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري-   دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة المرشحين للاختبارات في مركز تقييم الكفايات المتواجدين خارج المملكة إلى إبلاغها في حال تعذر حضورهم للاختبار بسبب الظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة، من خلال تعبئة النموذج المخصص على الرابط التالي:

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(https://eservices.spac.gov.jo/exam-absence/).


وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوة جاءت لغايات توثيق الحالة ودراستها من الجهات المعنية، مؤكدة ضرورة تعبئة النموذج خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، مرفقاً بالوثائق المطلوبة حسب النموذج المعتمد.


وأشارت إلى أن الحالات التي تستوجب تقديم النموذج، تشمل إغلاق المجال الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية، أو إغلاق الحدود.

 
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هيئة الخدمة والإدارة العامة

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