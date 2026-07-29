تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 11:15 صباحًا، داعيةً الطلبة إلى التواجد في قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بوقتٍ كافٍ، والالتزام بالتعليمات الامتحانية، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.
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