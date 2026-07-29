الأربعاء 2026-07-29 09:46 م

تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:05 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة التربية والتعليم تنويهًا إلى الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026/ الجزء الأول من الامتحان العام، من طلبة الصف الحادي عشر (المسار الأكاديمي)، بشأن امتحان التربية الإسلامية المقرر عقده يوم غد.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 11:15 صباحًا، داعيةً الطلبة إلى التواجد في قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بوقتٍ كافٍ، والالتزام بالتعليمات الامتحانية، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.
 
 


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