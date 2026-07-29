تنويه صادر عن وزارة التربية والتعليم

08:05 م

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التربية والتعليم تنويهًا إلى الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026/ الجزء الأول من الامتحان العام، من طلبة الصف الحادي عشر (المسار الأكاديمي)، بشأن امتحان التربية الإسلامية المقرر عقده يوم غد. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيُعقد من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 11:15 صباحًا، داعيةً الطلبة إلى التواجد في قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بوقتٍ كافٍ، والالتزام بالتعليمات الامتحانية، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.





