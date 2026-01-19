تنويه للاردنيين .. اضبطوا المكيفات عند هذه الدرجة لتخفيض فاتورة الكهرباء
الإثنين، 19-01-2026
07:45 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد رئيس لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين محمد بركات أن الجدل حول ارتفاع فواتير الكهرباء غير مبرر علميًا، موضحًا أنه لا يوجد فاقد كهربائي يتم تحميله على المستهلكين.
وأشار في تصريحات اليوم إلى أن زيادة الفواتير خلال فصل الشتاء أمر طبيعي نتيجة ارتفاع ساعات الإضاءة وزيادة استخدام الكهرباء للتدفئة وتسخين المياه.
كما دعا إلى الاستخدام السليم للمكيفات، مبينًا أن ضبط درجة التدفئة عند 24 مئوية يساعد على الحد من الاستهلاك وتخفيف قيمة الفاتورة.