تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين خلال الفترة المقبلة.
ودعت الإدارة الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر الصفحة الرسمية لمراكز الخدمات الحكومية أو صفحة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أو من خلال الاتصال على الرقم: (06-5008080)
