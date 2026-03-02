تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تعديل ساعات الدوام في مركز الخدمات الحكومي/المطار، بحيث تصبح من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين خلال الفترة المقبلة.