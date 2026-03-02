الإثنين 2026-03-02 09:06 م

تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ن
أرشيفية
 
الإثنين، 02-03-2026 08:17 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تعديل ساعات الدوام في مركز الخدمات الحكومي/المطار، بحيث تصبح من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 8:00 مساءً، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين خلال الفترة المقبلة.


ودعت الإدارة الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر الصفحة الرسمية لمراكز الخدمات الحكومية أو صفحة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أو من خلال الاتصال على الرقم: (06-5008080)

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي 52 قتيلا و154 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان

ت

أخبار محلية "الأمانة": إغلاق جزئي لجسر عبدون الساعة 10 ليلاً

ن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن

و

عربي ودولي الإمارات: بدء استئناف رحلات جوية استثنائية

ز

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

ت

أخبار محلية ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

ن

أخبار محلية تنويه لمراجعي مركز الخدمات الحكومي – المطار

ت

عربي ودولي قطر تعلن اسقاط طائرتين طراز "سوخوي" قادمتين من إيران



 






الأكثر مشاهدة