الأربعاء 2026-02-18 05:50 م

تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً

تحذير هام من إدارة السير لسائقي المركبات
تعبيرية
 
الأربعاء، 18-02-2026 05:05 م

الوكيل الإخباري-   أكدت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، لمن يدفع المخالفات المستحقة عليه خلال 60 يوما.

اضافة اعلان


وقال مصدر   إن الفرق المختصة باشرت منذ صباح اليوم بعكس الخصم الممنوح من الحكومة، والبالغ 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً.


وأوضح المصدر أن الخصم سيظهر تدريجياً على المخالفات، مؤكداً حرص الأمانة على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة.


 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عطلة

أخبار محلية الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط

ب

أخبار محلية وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين

ب

أخبار محلية الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية

الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

أخبار محلية الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان

إدارة السير

أخبار محلية العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند

ب

أخبار الشركات البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة "سنبلة"

تحذير هام من إدارة السير لسائقي المركبات

أخبار محلية تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً



 






الأكثر مشاهدة