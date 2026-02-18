تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً

وقال مصدر إن الفرق المختصة باشرت منذ صباح اليوم بعكس الخصم الممنوح من الحكومة، والبالغ 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً.
وأوضح المصدر أن الخصم سيظهر تدريجياً على المخالفات، مؤكداً حرص الأمانة على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط
-
وزير الزراعة يوقع اتفاقيات دعم لمصنعين غذائيين
-
الأميرة منى تترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر
-
"الخدمة والإدارة العامة" تختتم جلسات تشاورية لاعتماد أطر الكفايات الفنية للوظائف النمطية
-
الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى إلكه بودنبندر في عمّان
-
العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند
-
بحث تعزيز التعاون بين نقابتي المهندسين الأردنية والسورية
-
وزير الأوقاف يطلق حملة لتوزيع طرود غذائية