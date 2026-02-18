تنويه لمسددي مخالفات السير .. لمن يدفع خلال 60 يوماً

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان الكبرى، الأربعاء، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح خصم بنسبة 30% على قيمة المخالفات المرورية المستحقة قبل تاريخ 17 شباط 2026، لمن يدفع المخالفات المستحقة عليه خلال 60 يوما.

وقال مصدر إن الفرق المختصة باشرت منذ صباح اليوم بعكس الخصم الممنوح من الحكومة، والبالغ 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً.



وأوضح المصدر أن الخصم سيظهر تدريجياً على المخالفات، مؤكداً حرص الأمانة على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من القرار ضمن المهلة المحددة.