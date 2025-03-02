تنويه من إدارة السير للأردنيين في رمضان

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الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير في الأردن السائقين من قيادة المركبات في حال الشعور بالتعب أو النعاس . اضافة اعلان





وأكدت أن ذلك التصرف يؤثر بشكل كبير على قدرة السائق في التركيز والانتباه أثناء القيادة، ما يعرضه لخطر الحوادث على الطريق.





