تنويه من إدارة السير للأردنيين في رمضان

وأكدت أن ذلك التصرف يؤثر بشكل كبير على قدرة السائق في التركيز والانتباه أثناء القيادة، ما يعرضه لخطر الحوادث على الطريق.
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