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تنويه من إدارة السير للأردنيين في رمضان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير في الأردن السائقين من قيادة المركبات في حال الشعور بالتعب أو النعاس .اضافة اعلان


وأكدت أن ذلك التصرف يؤثر بشكل كبير على قدرة السائق في التركيز والانتباه أثناء القيادة، ما يعرضه لخطر الحوادث على الطريق.
 
gnews

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