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تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات غدا الخميس

خدمة ترخيص السواقين والمركبات المتنقل "بنوصلك"
ترخيص السواقين والمركبات




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، غدا الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد داخل مدينة الحسن للشباب، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.

وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
gnews

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