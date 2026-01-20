تنويه من الاوقاف الى المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة ، الى التأكد من صدور تأشيرة العمرة بشكل رسمي، واستكمال جميع المتطلبات قبل السفر.

