تنويه من الاوقاف الى المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة

وشدد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء على عدم ركوب الحافلات المخصصة لسفر المعتمرين براً، أو التوجه إلى المطارات في حال كانت رحلة العمرة جواً، إلا بعد صدور التأشيرة فعلياً وإرسالها للمعتمرين من قبل الجهات المعنية، مبينا ان الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى ضمان حقوق للمعتمرين وحمايتهم من أي إرباك أو خسائر مادية.
