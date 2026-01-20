الثلاثاء 2026-01-20 05:24 م

تنويه من الاوقاف الى المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة

دولة عربية تقر ضوابط جديدة لاداء العمرة
العمرة
 
الثلاثاء، 20-01-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة ، الى التأكد من صدور تأشيرة العمرة بشكل رسمي، واستكمال جميع المتطلبات قبل السفر.

وشدد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء على عدم ركوب الحافلات المخصصة لسفر المعتمرين براً، أو التوجه إلى المطارات في حال كانت رحلة العمرة جواً، إلا بعد صدور التأشيرة فعلياً وإرسالها للمعتمرين من قبل الجهات المعنية، مبينا ان الالتزام بهذه التعليمات يهدف إلى ضمان حقوق للمعتمرين وحمايتهم من أي إرباك أو خسائر مادية.

 
 


