تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري- أوضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة أن يوم الخميس المقبل سيكون امتحان مبحث التربية الإسلامية وعدد الطلاب المسجلين لهذا الامتحان 163 ألف و 629 طالب وطالبة . وتبدأ الوزارة في هذا المبحث كونه سهل ومحبب لدى الطلاب لكسر رهبة الامتحان .

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وقال إن نمط الامتحان وحتى إجراءات عقد الامتحان شبيه بأنماط الامتحانات في الدورات السابقة.

الأسئلة بأكملها هي اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث "اللغة العربية والانجليزية والرياضيات " حيث سيكون هناك جزء إنشائي تتراوح نسبته بين 40-50 بالمائة والأسئلة هي متوازنة تشمل كافة وحدات الكتاب وهي من المنهاج الدراسي .