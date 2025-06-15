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تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أوضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم  الدكتور محمد شحادة أن يوم الخميس المقبل سيكون امتحان مبحث التربية الإسلامية وعدد الطلاب المسجلين لهذا الامتحان 163 ألف و 629 طالب وطالبة .  وتبدأ الوزارة في هذا المبحث كونه سهل ومحبب لدى الطلاب لكسر رهبة الامتحان .

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وقال إن نمط الامتحان وحتى إجراءات عقد الامتحان شبيه بأنماط الامتحانات في الدورات السابقة.

 

الأسئلة بأكملها هي اختيار من متعدد باستثناء ثلاثة مباحث "اللغة العربية والانجليزية والرياضيات " حيث سيكون هناك جزء إنشائي  تتراوح نسبته بين  40-50 بالمائة  والأسئلة هي متوازنة تشمل كافة وحدات الكتاب وهي من المنهاج الدراسي .

 
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