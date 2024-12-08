تنويه من التربية بشأن صندوق إسكان موظفي الوزارة

الوكيل الإخباري- تُذكر وزارة التربية والتعليم/ صندوق إسكان موظفي الوزارة، المشتركين المنقطعين عن دفع اشتراكاتهم الشهرية بضرورة مراجعة إدارة الصندوق الكائن في مبنى الوزارة، لتصويب أوضاعهم وسداد المبالغ المستحقة عليهم قبل تاريخ ١/١/٢٠٢٥.

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