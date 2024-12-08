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تنويه من التربية بشأن صندوق إسكان موظفي الوزارة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 08-12-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-   تُذكر وزارة التربية والتعليم/ صندوق إسكان موظفي الوزارة، المشتركين المنقطعين عن دفع اشتراكاتهم الشهرية بضرورة مراجعة إدارة الصندوق الكائن في مبنى الوزارة، لتصويب أوضاعهم وسداد المبالغ المستحقة عليهم قبل تاريخ ١/١/٢٠٢٥.

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علمًا بأن ذلك سيؤثر على نقاط الدور.

 
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