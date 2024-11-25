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تنويه من السفارة الأمريكية في عمّان للراغبين بالحصول على تأشيرة

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
الإثنين، 25-11-2024 01:53 م
الوكيل الإخباري-   طلبت السفارة الأمريكية في عمّان من الذين يريدون الحصول على تأشيرة جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة ، أن يكون لديهم صورة حديثة.اضافة اعلان


وحذرت السفارة في منشور لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم إرفاق صورة في طلب التأشيرة مضى عليها أكثر من 6 شهور؛ وذلك حتى لا تتأخر المعاملة. 
 
gnews

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