تنويه من السفارة الأمريكية في عمّان للراغبين بالحصول على تأشيرة

01:53 م

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الوكيل الإخباري- طلبت السفارة الأمريكية في عمّان من الذين يريدون الحصول على تأشيرة جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة ، أن يكون لديهم صورة حديثة. اضافة اعلان





وحذرت السفارة في منشور لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم إرفاق صورة في طلب التأشيرة مضى عليها أكثر من 6 شهور؛ وذلك حتى لا تتأخر المعاملة.