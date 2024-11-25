تنويه من السفارة الأمريكية في عمّان للراغبين بالحصول على تأشيرة

وحذرت السفارة في منشور لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم إرفاق صورة في طلب التأشيرة مضى عليها أكثر من 6 شهور؛ وذلك حتى لا تتأخر المعاملة.
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