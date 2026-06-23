تنويه من الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من الصرف الاستباقي لبدل إجازة الأمومة

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن خدمة الصرف الاستباقي لبدل إجازة الأمومة تضمن للمؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص الحصول على البدل بشكل فوري من خلال حسابها البنكي بمجرد تسجيل المولود بالاحوال المدنية دون الحاجة لتقديم طلب إلكتروني.
وبينت المؤسسة أن بدل إجازة الأمومة يُصرف عن كامل مدة الإجازة المقررة وفق أحكام قانون العمل الأردني النافذ، البالغة حالياً (70) يوماً، ويُصرف البدل دفعة واحدة شريطة أن يكون للمؤمن عليها (6) اشتراكات متصلة في الضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص أو أن يكون لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لاستحقاقها إجازة الأمومة وأن تكون على رأس عملها خلال شهر الولادة.
يُشار إلى أن خدمة الصرف الاستباقي تندرج ضمن مبادرات المؤسسة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهن إذ تُتيح لهن الحصول على مستحقاتهن خلال إجازة الأمومة بصورة آلية وفورية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إلكترونية، وذلك بمجرد تسجيل المولود في دائرة الأحوال المدنية.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج وتعبئة وتدريج وتغليف وتبريد تقاوي البطاطا في الكرك
-
صدور كتاب الموسم الثقافي الـ43 لمجمع اللغة العربية
-
الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور
-
هيئة تنظيم الطيران تبحث مع المنظمة العربية للطيران تعزيز العمل المشترك
-
مجلس الإقراض الزراعي يقر البيانات الختامية للسنة المالية 2025
-
ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في عدة مناطق بالمملكة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2026
-
مجلس الوزراء يقر دعم 30 حافلة على خطي الكرك - الزرقاء والكرك - العقبة