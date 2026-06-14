تنويه من امانة عمان بخصوص الخصومات والاعفاءات

ويأتي ذلك إشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 المتضمِّن الموافقة على تمديد العمل بقراره رقم (6338) تاريخ 2026/1/4.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر
-
تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن
-
كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني
-
فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار
-
إتاحة كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر
-
مشروع مائي جديد يدعم آلاف الأسر في الكرك ومعان والطفيلة
-
بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني
-
تنويه هام صادر عن إدارة الدوريات الخارجية