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تنويه من امانة عمان بخصوص الخصومات والاعفاءات

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمَّان الكبرى
 
الأحد، 14-06-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-    ذكَّرت أمانة عمَّان الكبرى المواطنين بقرار الحكومة تمديد منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 30/6/2026.اضافة اعلان


ويأتي ذلك إشارة إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 المتضمِّن الموافقة على تمديد العمل بقراره رقم (6338) تاريخ 2026/1/4.
 
 


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