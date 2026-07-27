تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

الوكيل الإخباري- تنوه بلدية إربد الكبرى بأنها ستقوم، يوم غدٍ الثلاثاء، بإذن الله تعالى، بأعمال تعبيد جزء من شارع عمر المختار (الثلاثين)، ابتداءً من تقاطع الشارع مع شارع عمر بن عبد العزيز (ميدان الروضة)، ولغاية تقاطعه مع شارع الهاشمي أمام مخابز نبيل.

اضافة اعلان



وتشير البلدية إلى أنها، وبالتعاون مع قسم سير إربد، ستقوم بإغلاق موقع العمل إغلاقًا كليًا اعتبارًا من ساعات الصباح وحتى الانتهاء من الأعمال مساءً.