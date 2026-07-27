تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

وتشير البلدية إلى أنها، وبالتعاون مع قسم سير إربد، ستقوم بإغلاق موقع العمل إغلاقًا كليًا اعتبارًا من ساعات الصباح وحتى الانتهاء من الأعمال مساءً.
وتهيب البلدية بالإخوة قاطني المنطقة وأصحاب المحال التجارية عدم ركن مركباتهم ضمن منطقة العمل، بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وتمكين كوادر البلدية من إنجاز الأعمال بالوقت المناسب.
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