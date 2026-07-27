الإثنين 2026-07-27 10:53 م

تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد
ارشيفية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:24 م

الوكيل الإخباري-   تنوه بلدية إربد الكبرى بأنها ستقوم، يوم غدٍ الثلاثاء، بإذن الله تعالى، بأعمال تعبيد جزء من شارع عمر المختار (الثلاثين)، ابتداءً من تقاطع الشارع مع شارع عمر بن عبد العزيز (ميدان الروضة)، ولغاية تقاطعه مع شارع الهاشمي أمام مخابز نبيل.

اضافة اعلان


وتشير البلدية إلى أنها، وبالتعاون مع قسم سير إربد، ستقوم بإغلاق موقع العمل إغلاقًا كليًا اعتبارًا من ساعات الصباح وحتى الانتهاء من الأعمال مساءً.


وتهيب البلدية بالإخوة قاطني المنطقة وأصحاب المحال التجارية عدم ركن مركباتهم ضمن منطقة العمل، بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وتمكين كوادر البلدية من إنجاز الأعمال بالوقت المناسب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة

خبراء من الأمم المتحدة يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق عشرة شبان

عربي ودولي خبراء من الأمم المتحدة يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق عشرة شبان

اجتماع لمجلس الأمن

عربي ودولي وفد أميركي ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن تنديدا بانتقادات فرنسية

ب

أخبار محلية جمعية الفنادق: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي

تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

أخبار محلية تنويه من بلدية إربد الكبرى حول إغلاق جزء من شارع عمر المختار لأعمال التعبيد

ل

أخبار محلية حملة نظافة تشمل عدداً من شوارع ومناطق لواء الحسينية بمعان

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوريّ حسين عباس المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، عن وفاة والدته.

فن ومشاهير الموت يُؤلم نجم مسلسل "ضيعة ضايعة"

أدانت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة مسؤولين من بلدية الاحتلال في القدس، معهد تدريب قلنديا التابع للوكالة في القدس الشرقية المحتلة، للم

عربي ودولي "الأونروا" تدين اقتحام الاحتلال لمعهد قلنديا



 
 






الأكثر مشاهدة

 