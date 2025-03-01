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تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 01-03-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش بلواء الكورة في محافظة اربد ، غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس البلدية خالد الفقيه، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير الحسين التابعة للبلدية، من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

 
gnews

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