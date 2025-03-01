تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير الحسين التابعة للبلدية، من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
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