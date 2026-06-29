الإثنين 2026-06-29 10:57 ص

تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي اليوم

وزارة التربية والتعليم-
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 29-06-2026 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   يشارك 45847 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الاثنين، موزعين على 694 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات أن 45325 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون عند الساعة 10:00 صباحا لامتحان الجغرافيا، فيما سيتقدم 522 طالبا وطالبة من جيل 2007 فما قبل إلى امتحانات الجغرافيا للفرع الأدبي، والجغرافيا (جامعات/كليات)، للفرع الفندقي، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية للفرع الشرعي.

 

ودعا حياصات الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.


وبين أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعيا إلى عدم إحضار هذه الأدوات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلغ عدد الوفيات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 360 وفاة. وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1274 حالة.

عربي ودولي الكونغو الديمقراطية: 360 وفاة و1274 إصابة بفيروس إيبولا

التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

كأس العالم التعمري وعلوان ضمن أفضل 50 لاعبا في مونديال 2026

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين 3 شهداء بينهم طفل في قصف إسرائيلي على غزة

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تدعو للإستفادة من فترة قوننة الأوضاع لتصويب أوضاع العمالة المنزلية المخالفة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن الإثنين

تعبيرية

أخبار محلية تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة 17.7% خلال أربعة أشهر

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي اليوم

جانب من الاجتماع العماني والإيراني

عربي ودولي إيران: عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 