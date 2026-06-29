تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي اليوم

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات
وبين أنه يتم توفير قلم حبر و3 أقلام رصاص وممحاة ومبراة داعيا إلى عدم إحضار هذه الأدوات.
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