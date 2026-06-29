تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي اليوم

الوكيل الإخباري- يشارك 45847 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة، الاثنين، موزعين على 694 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم.

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وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمود حياصات أن 45325 طالبا وطالبة من حقول المسار الأكاديمي سيتقدمون عند الساعة 10:00 صباحا لامتحان الجغرافيا، فيما سيتقدم 522 طالبا وطالبة من جيل 2007 فما قبل إلى امتحانات الجغرافيا للفرع الأدبي، والجغرافيا (جامعات/كليات)، للفرع الفندقي، والتفسير وعلوم القرآن والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية للفرع الشرعي.

ودعا حياصات الطلبة للحضور إلى قاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان، وإحضار إثبات الشخصية، وعدم إدخال أي أجهزة إلكترونية إلى قاعات الامتحان، وعدم العبث بمحتويات دفتر الإجابة.