تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" يوم السبت التقدم للامتحانات في يومها الرابع، حيث يؤدي الطلبة الامتحانات في كافة الفروع بواقع جلسة صباحية واحدة وفقًا للجدول المقرر.





وبحسب الجدول، يتقدم طلبة الفروع العلمي، الأدبي، الشرعي، الصناعي، والفندقي لامتحان مبحث الرياضيات (الورقة الثانية)، فيما يتقدم طلبة الفرع الزراعي لامتحان مبحث الإنتاج النباتي (الورقة الثانية)، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لامتحان مبحث العلوم المهنية الخاصة (الورقة الثانية).



وأكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي المقرر، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.



وقال شحادة، إن الامتحانات ستكون متوازنة ومناسبة للوقت المخصص لها، مشيرًا إلى أن سير الامتحانات يسير بسلاسة ووفقًا لما خططت له الوزارة، وجاءت شاملة ومتوازنة مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.



وأوضح أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا أن جميع الطلبة سيؤدون الامتحانات وفق الطبعات المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2025.

