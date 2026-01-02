الجمعة 2026-01-02 10:02 م

تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 02-01-2026 08:18 م
الوكيل الإخباري-   يواصل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" يوم السبت التقدم للامتحانات في يومها الرابع، حيث يؤدي الطلبة الامتحانات في كافة الفروع بواقع جلسة صباحية واحدة وفقًا للجدول المقرر.اضافة اعلان


وبحسب الجدول، يتقدم طلبة الفروع العلمي، الأدبي، الشرعي، الصناعي، والفندقي لامتحان مبحث الرياضيات (الورقة الثانية)، فيما يتقدم طلبة الفرع الزراعي لامتحان مبحث الإنتاج النباتي (الورقة الثانية)، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لامتحان مبحث العلوم المهنية الخاصة (الورقة الثانية).

وأكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي المقرر، وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

وقال شحادة، إن الامتحانات ستكون متوازنة ومناسبة للوقت المخصص لها، مشيرًا إلى أن سير الامتحانات يسير بسلاسة ووفقًا لما خططت له الوزارة، وجاءت شاملة ومتوازنة مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

وأوضح أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة الثانية ظهرًا، مؤكدًا أن جميع الطلبة سيؤدون الامتحانات وفق الطبعات المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2025.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال

عربي ودولي أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

أخبار محلية القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات

عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

أخبار محلية عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء

منظر عام للعاصمة عمّان

الطقس الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"

مركبات عسكرية متضررة في ميناء المكلا

عربي ودولي الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن

البقاء لله

نعـي فـاضل شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله



 






الأكثر مشاهدة