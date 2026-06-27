تنويه هام بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إرشادات للجماهير الأردنية في الولايات المتحدة بخصوص مباراة منتخب النشامى أمام الأرجنتين في ملعب AT&T أرلينغتون تكساس.

اضافة اعلان



وطلبت من الجماهير الحضور إلى الملعب مبكرًا لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر أو الهوية الشخصية وشحن الهاتف وتفعيل خدمات الموقع.



وأوصت الوزارة الجماهير بتحديد نقطة تجمع مسبقة مع العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية الأميركية والمنظمين داخل وخارج الملعب، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتجنب الازدحام الكبير المتوقع.