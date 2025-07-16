تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني (www.tawjihi.jo).
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