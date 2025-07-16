الأربعاء 2025-07-16 11:40 ص
 

تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - حذر مصدر  في وزارة التربية والتعليم ، طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.

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وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.

وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني  (www.tawjihi.jo).

 

والجدير ذكره ، ان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة اكد،أن إعلان النتائج سيكون في الثلث الأول من الشهر المقبل.

 
 
gnews

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