تنويه هام بشأن اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - حذر مصدر في وزارة التربية والتعليم ، طلبة التوجيهي من التعامل مع شركات توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان التوجيهي قبل اعلانها رسميا من قبل الوزارة.

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وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة.



وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني (www.tawjihi.jo).