الثلاثاء 2025-04-08 06:55 م
 

تنويه هام بشأن تأجيل خدمة العلم

خدمة العلم
خدمة العلم
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجديد دفتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا عبر تطبيق سند تجريبيا، مؤكدة انه سيتم الإطلاق الرسمي للخدمة خلال أيام، وسيعلن عن ذلك رسميا.

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وبينت الوزارة أن الخدمة ما زالت في طور التحسين لغايات توفيرها بأفضل صورة للمواطنين ليتمكنوا من تجديد دفاتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا.

 

واوضحت الوزارة لموقع الوكيل الاخباري انه يمكن الدخول إلى الخدمة عبر التطبيق من خلال "الخدمات - القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي - تأجيل وثيقة خدمة العلم ، ويشترط تفعيل الهوية الرقمية لمستخدم التطبيق.

 
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