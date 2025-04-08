تنويه هام بشأن تأجيل خدمة العلم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تجديد دفتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا عبر تطبيق سند تجريبيا، مؤكدة انه سيتم الإطلاق الرسمي للخدمة خلال أيام، وسيعلن عن ذلك رسميا.

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وبينت الوزارة أن الخدمة ما زالت في طور التحسين لغايات توفيرها بأفضل صورة للمواطنين ليتمكنوا من تجديد دفاتر تأجيل خدمة العلم إلكترونيا.