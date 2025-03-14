تنويه هام  بشأن توزيع الدعم والمساعدات للمتقاعدين العسكريين

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها تقوم بتوزيع المساعدات على مستحقيها وفقًا لأسس محددة، بحيث يجري تخصيصها للمتقاعدين الأشد حاجة، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وفق إجراءات دقيقة ومدروسة.
وأكدت، أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن أية إجراءات تتعلق بهذه المساعدات، داعية جميع المتقاعدين العسكريين إلى الاعتماد فقط على الإعلانات والبيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات غير موثوقة يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكدت المؤسسة، حرصها الدائم على خدمة المتقاعدين العسكريين ومساعدتهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.
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