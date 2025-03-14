تنويه هام  بشأن توزيع الدعم والمساعدات للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، أن توزيع المساعدات يجري وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة وضمن الإجراءات المتبعة لضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها تقوم بتوزيع المساعدات على مستحقيها وفقًا لأسس محددة، بحيث يجري تخصيصها للمتقاعدين الأشد حاجة، وذلك لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وفق إجراءات دقيقة ومدروسة.



وأكدت، أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالإعلان عن أية إجراءات تتعلق بهذه المساعدات، داعية جميع المتقاعدين العسكريين إلى الاعتماد فقط على الإعلانات والبيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أية معلومات غير موثوقة يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.