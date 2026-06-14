تنويه هام صادر عن إدارة الدوريات الخارجية

10:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن بدء أعمال صيانة لعبّارة تصريف مياه على طريق وادي عربة، وتحديدًا بعد محطة غرندل بحوالي 200 متر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة أنه تم تنفيذ تحويلة مرورية كاملة قبل منطقة الأعمال لضمان انسيابية الحركة المرورية، داعية السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية.



وأكدت أن كوادرها الميدانية متواجدة في الموقع لتنظيم حركة السير وتقديم خدمات الدلالة والإرشاد، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.



ودعت إدارة الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع.







