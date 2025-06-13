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تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الجمعة، 13-06-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري-  نوه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الجمعة إلى تجنب التجمهر  وضرورة ترك مجال للأجهزة المختصة للوصول والتعامل مع الموقف دون عوائق.

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 أعلنت مديرية الأمن العام، الجمعة، سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات.

ودوت صفارات الإنذار في الأردن، مساء الجمعة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

 
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