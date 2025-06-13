تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

ودوت صفارات الإنذار في الأردن، مساء الجمعة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.
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