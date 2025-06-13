تنويه هام صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الوكيل الإخباري- نوه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الجمعة إلى تجنب التجمهر وضرورة ترك مجال للأجهزة المختصة للوصول والتعامل مع الموقف دون عوائق.

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