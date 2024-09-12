تنويه هام صادر عن صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- استفادت 25 ألف أسرة جديدة من برامج صندوق المعونة الوطنية المعتمدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

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ووفق التقرير الربعي للصندوق الصادر اليوم الخميس، استفادت 1615 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية المتكررة، فيما استفادت 3798 أسرة من برنامج الدعم النقدي الموحد انطبقت عليها مؤشرات الاستهداف.



وأشار التقرير إلى أن 2745 أسرة أخرى استفادت من برنامج المعونات الطارئة العادية والفورية خلال هذه الفترة، حيث تصرف المعونات الطارئة لأسر محتاجة تمر بظروف استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة، كما استفاد من برنامج التأهيل الجسماني 190 أسرة بهدف تطوير قدرات ومهارات الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الإنتاجية.