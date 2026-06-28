تنويه هام لأولياء أمور طلبة المدارس

ويتيح التطبيق لأولياء الأمور والطلبة إمكانية الاطلاع على العلامات المدرسية، وكشوف الغياب، والشهادات، والمعلومات التعليمية الخاصة بالطلبة، وذلك عبر الدخول إلى قسم الخدمات واختيار وزارة التربية والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم التعليمية بشكل سريع وآمن.
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