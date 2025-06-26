تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين

03:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735823 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعلنت مديرية الامن العام للمسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين انه سوف يتم التعديل على ساعات عمل الجسر خلال هذا الاسبوع من الاحد ولغاية الخميس الموافق 29/ 6 / 2025 ولغاية 3/7/2025 لتصبح من الساعه (8:00) ولغاية الساعه (14:00) ولجميع المسافرين . اضافة اعلان









