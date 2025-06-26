الخميس 2025-06-26 04:25 م
 

تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الخميس، 26-06-2025 03:59 م
الوكيل الإخباري-  اعلنت مديرية الامن العام للمسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين انه سوف يتم التعديل على ساعات عمل الجسر خلال هذا الاسبوع من الاحد ولغاية الخميس الموافق  29/ 6 / 2025 ولغاية 3/7/2025  لتصبح من الساعه (8:00) ولغاية الساعه (14:00) ولجميع المسافرين .اضافة اعلان




 
 
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