تنويه هام لسكان هذه المناطق في العاصمة عمان

10:16 ص

الوكيل الإخباري- تباشر أمانة عمّان الكبرى أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية مساء الاثنين اضافة اعلان



السفارة، وشارع الجيش من جسر القصور إلى محطة الباص السريع، إضافة إلى شارع الأمير حسن متباشر أمانة عمّان الكبرى، اعتبارًا من مساء يوم الاثنين، تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاءات تعبيد مخصصة، وموزعة على كافة المناطق.



بدوره، أكد المدير التنفيذي للطرق المهندس سليمان الشمري أنه سيتم البدء بتعبيد شارع الأميرة تغريد بن محمد في منطقة مرج الحمام، يليه شارع الملكة زين الشرف، من إشارة السفارة الأمريكية إلى إشارة تقاطع شارع الأميرة علياء، وشارع سعد شموط من حديقة بنك الإسكان إلى دوارن دوار الشرق الأوسط إلى المركز الأمني.



وأشار الشمري إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع المراد تعبيدها خلال الفترة الليلية تباعًا، وبالتنسيق مع إدارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.





