تنويه هام للأردنيين الراغبين بالسفر الى سوريا

الوكيل الإخباري- قرر الأردن السماح للأردنيين بالسفر برا إلى سوريا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة وذلك اعتباراً من اليوم، وفقا لكتاب من وزارة الداخلية.

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وأوضح القرار، أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع الإجراءات المعمول بها في المراكز الحدودية الأخرى، ويُستثنى من ذلك الحالات التي توجد فيها موانع أمنية تحول دون السفر، وفقاً للإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية.