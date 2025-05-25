تنويه هام للأردنيين الراغبين بالسفر الى سوريا

وأوضح القرار، أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع الإجراءات المعمول بها في المراكز الحدودية الأخرى، ويُستثنى من ذلك الحالات التي توجد فيها موانع أمنية تحول دون السفر، وفقاً للإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية.
وقالت وزارة الداخلية إنّ السفر للأردنيين إلى سوريا باستخدام النقل العام وليس بمركباتهم الخاصة.
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